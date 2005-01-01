За вихідні у Львові демонтували понад 20 рекламних щитів

До 1 травня на головних міських перехрестях кількість реклами мають зменшити до 2-4 білбордів

За вихідні, 20-21 січня, на кількох перехрестях і вулицях Львова демонтували рекламні щити, встановлені без необхідних дозволів. Про це у понеділок, 22 січня, повідомила прес-служба Львівської міськради.

«Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» в рамках чинного законодавства демонтовує зовнішню рекламу, розміщену без дозволів. Впродовж вихідних у Львові демонтували 22 рекламних щити, що були розміщені самовільно», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

Наразі рекламу демонтували на п'ятьох перехрестях: вул. Княгині Ольги (парна ст.) – вул. Володимира Великого; вул. Липинського (парна ст.) – пр. Чорновола, 57 (непарна ст.); вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. Хуторівка; вул. Стрийська – вул. Хуторівка; вул. Виговського – вул. Кульпарківська. Окрім цього рекламні білборди демонтували на вулиці Стрийській, 45, вул. Хмельницького, вул. Липинського, 60, вул. Зеленій, вул. Дж. Вашингтона, вул. Володимира Великого, 125, вул. Княгині Ольги та кількох інших.

У міській раді також уточнили, що власники знятих рекламних вивісок та конструкцій можуть їх забрати назад, якщо оплатять витрати на демонтаж, перевезення та зберігання. У ЛМР зазначили, що єдиною підставою для встановлення рекламної конструкції є дозвіл, виданий виконавчим комітетом. Встановлені без такого дозволу рекламні конструкції будуть демонтовуватися.

Зазначимо також, що минулого тижня, 19 січня, виконком ЛМР затвердив схему розміщення зовнішньої реклами на перехрестях Львова. Згідно з цією схемою, на визначених перехрестях дозволено встановлювати по два-чотири білборди, а на двох перехрестях (вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги та вул. Зелена – вул. Вашингтона) білбордів не має бути зовсім. Повністю запровадити нову схему реклами на перехрестях мають до 1 травня 2018 року.