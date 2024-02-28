Колишній посадовець ДБР судився, оскільки не отримав компенсації за відпустки у день звільнення

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Олексія Демківа до Державного бюро розслідувань і зобов'язав відомство сплатити майже 431 тис. грн за невиплачені відпустки. Торік ДБР вже виплатило колишньому працівникові майже 127 тис. грн. У рішенні суду йдеться, що львів'янин працював у ДБР й після звільнення не отримав компенсації за невикористані 56 днів відпусток за 2021 – 2022 роки.

У суді екс-посадовець розповів, що після звільнення роботодавець не виплатив всю заробітну плату. Після рішення Львівського окружного адмінсуду ДБР 27 жовтня 2023 року виплатило колишньому працівникові майже 127 тис. грн. Однак Олексій Демків вважає, що оскільки компенсації не було у день звільнення, то він має право на виплату середньої зарплати за весь період затримки – шість місяців. Зазначимо, що позивач працював у ДБР з 11 травня 2021 року до 16 січня 2023 року.

Суддя Зіновій Гавдик повністю задовольнив позов Олексія Демківа та зобов'язав ДБР виплатити 431 тис. грн. Крім цього, відомство має сплатити понад 4 тис. грн судового збору. Рішення можна оскаржити впродовж 30 днів.