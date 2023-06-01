Виконати всі роботи мають до 30 червня

У Львові на вул. Богданівській збудують острівець безпеки і облаштують додаткову смугу руху. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. Про це у четвер, 1 червня, повідомили у Львівській міській раді.

Острівець безпеки збудують на вул. Богданівській, на існуючому переході біля вул. Федора Вовка. Відтак це стримуватиме водіїв від перевищення швидкості та, відповідно, дозволить зменшити аварійність на цій ділянці вулиці. Як наголосив керівник комунального відділу Личаківської райадміністрації Василь Паливода, острівець з’явиться на ділянці, де є ухил і поворот, і водії там часто перевищують допустиму швидкість.

«Коли машини входять у той поворот, то швидкість руху там більше 50 км\год. В зимовий період, або коли є дощ, то автомобіль виносить до центру дороги. І, відповідно, виникають аварійні ситуації. А острівець безпеки і відповідне ознакування дороги буде заздалегідь попереджати водіїв, що треба тиснули не на газ, а на гальма. Йдеться про напрямок руху зі сторони вул. Тракт Глинянський до вул. Пластової», – зазначив Василь Паливода.

Також поблизу, на підйомі від вул. Кривчицька Дорога в напрямі до вул. Федора Вовка, облаштують додаткову смугу руху, довжиною близько 250 м. Зроблять це для того щоб важкі або малопотужні транспортні засоби мали можливість підніматися на крутий схил, не сповільнюючи рух іншого транспорту. Про це розповів керівник управління вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

«Додаткову смугу не будуватимуть, а облаштують за допомогою розмітки і за мінімальних затрат. Це полегшить поїздки тим водіям, які їдуть в напрямі від району автостанції №2 до вул. Личаківської», – розповів Павло Сирватка.

Як додали у Личаківській районній адміністрації, виконати всі роботи мають до 30 червня.