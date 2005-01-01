У Львові на вул. Північній знову утворилося стихійне сміттєзвалище

Сміттєві гори й ріки з відходів – так зараз виглядає розвантажувальна станція на вул. Північній у Львові. Тут один із перевізників «зібрав» 2,5 тис. тонн сміття і ніяк не може вивезти їх із місця тимчасового перебування. Сморід у спеку розповсюджується на кілька кілометрів довкола. Це не лише обурює, а й доводить місцевих мешканців до точки кипіння.

Щодня до перевантажувальної станції на вул. Північній приїжджають понад десять сміттєвозів компанії «АВЕ». У кожному – до 12 тонн сміття зі Львова та околиць. Добова норма відходів для Північної – 200 тонн. Та зараз ліміт перевищений – сміття, яке накопичилося за кілька тижнів, досі там.

Неподалік від несанкціонованого звалища на вул. Городоцькій є житлові будинки. Мешканці тут упродовж тривалого часу нарікають на таке небажане сусідство.

Пані Олена розповідає: вже два роки не може відчинити вікно влітку. Жінка зверталася до райадміністрації, міськради, Держекоінспекції та перевізників «АВЕ» й «Санком». Каже: сміттєзвалище, яке розташоване за кілометр, має наслідки для здоров'я.

«У всіх дітей, у всіх якісь висипки. На губах, чи в роті такі ранки з'являються. Тут буває такий запах, що дітям неможливо навіть вийти. Такий різкий, такий сирий, такий кислий запах. Деколи, як вони там трошки екскаваторами порухають, то зранку неможливо вийти на вулицю, буває і таке», – каже пані Олена.

Скарги на сморід, кажуть в Залізничній райадміністрації, почали отримувати ще з минулої осені. А з настанням тепла обурення мешканців зросло в рази.

«Ще взимку мешканці стримувалися, бо це був зимовий період, і не так неприємний запах був розповсюджений. А з настанням весни, травень місяць. Мешканці взагалі стали агресивні, погрожують перекриттям вулиці Городоцької», – розповіла в.о. голови Залізничної райадміністрації Ірина Джурик.

Сміття на вул. Північній перевізник обіцяв прибрати до 1 червня. Та у понеділок, 4 червня, посадовці міськради зафіксували на станції приблизно 2,5 тисячі тонн сміття.

«Було зафіксовано значне накопичення твердих побутових відходів, що сприяє, а точніше, що чинить негативний вплив на навколишнє середовище. Інші перевізники справляються з тією ситуацією, тобто кожен із перевізників має свою частку на ринку. Якщо брати інших перевізників, то такого накопичення на перевантажувальних станціях немає», – пояснив в.о. директора міського департаменту поводження з відходами Сергій Сало.

«АВЕ Львів» обслуговує третину Львова. Це найбільший із перевізників, що займаються вивозом міських відходів. Гори сміття на Північній керівник підприємства називає «критичною ситуацією». Зараз шукає новий полігон в області.

«Я ще не зовсім можу давати реальну оцінку. Я третій день тільки, як повернувся в «АВЕ Львів». Півтора року я не працював як керівник. Я думаю, що трошки були упущення в організації роботи, десь трошки пішли якісь збої, можливо, з полігонами трошки недобре спрацювала команда, яка опікувалася тими питаннями, тому так вийшло. Будемо виправляти ситуацію», – пояснив у телефонному коментарі директор компанії «АВЕ Львів» Олег Гайовишин.

В обласній адміністрації тепер називають нову дату, до якої приберуть сміття з міста – 16 червня. Відповідальність тут перекладають на підприємство-перевізника.

«Вони мають Жовківський район, місто Жовква, Городоцький район, і Кам'янко-Бузький район. І мають найбільше майданчиків, ЛКП у місті Львові. Якщо новий керівник, який прийшов, не зможе дати з цим раду, то тоді ми будемо просто вимушені трошки їх з певного ринку усунути для того, щоб вони мали можливість нормально працювати», – розповів директор обласного департаменту ЖКГ Назарій Романчук.

До слова, у липні минулого року голова Львівської ОДА Олег Синютка заявляв про намір частково розірвати угоди на вивезення сміття з компанією «АВЕ Львів».

Нагадаємо, стихійне звалище посеред міста виникає уже не вперше. У січні цього року тут зафіксували півтисячі тонн сміття. А в липні минулого року на Північній зібралось майже 5 тисяч тонн непотребу.