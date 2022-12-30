У суботу, 31 грудня, вночі та вранці у Львові прогнозують ожеледицю та туман.

За інформацією львівського Гідрометцентру, у Львові та місцями на території Львівської області очікують туман, видимість 200 – 500 м, на окремих ділянках доріг ожеледиця.

Мерія Львова закликає водіїв та пішоходів бути обачними під час руху. Зокрема, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити вас на дорозі (це можуть бути стрічки, наклейки, жилет тощо), або ж ліхтариками.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.