У п’ятницю, 27 грудня, на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря у Львові перепоховали Данила Шумука – члена руху опору, дисидента, який помер у 2004 році в Покровську на Донеччині, повідомляє пресслужба ЛМР. Онука бійця Ніна Калач звернулась до міськради Львова з проханням поховати її діда з побратимами – бійцями УПА, адже через близькість бойових дій до Покровська його прах міг бути втраченим. Данило Шумук – громадський діяч, в'язень польських тюрем і радянських таборів, дисидент, учасник українського руху опору, член Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод, член Об’єднання українських письменників «Слово». (Фото ЛМР і Христини Процак)