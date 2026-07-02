Реконструкція Залізничної вулиці триває

У Львові 2 липня відкрили для руху транспорту першу ділянку реконструйованої вулиці Залізничної – від кільцевої розв’язки на перехресті з вулицею Шевченка до вулиці Ясної. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Як зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк, на цій ділянці повністю оновили інженерні мережі, облаштували нове дорожнє покриття, двосторонній рух транспорту, велоінфраструктуру та безбар’єрні тротуари.

«Ми замінили водопровід, каналізацію та систему водовідведення, збудували кільце на перехресті вулиць Залізничної та Ясної, облаштували хідники з пониженими бордюрами й тактильною плиткою, заїзди до дворів виконали в одному рівні з тротуарами. Також облаштували велоінфраструктуру, паркомісця та острівці безпеки», – зазначив Микола Власюк.

Найближчим часом на оновленій ділянці завершать нанесення дорожньої розмітки та встановлять енергоощадне вуличне освітлення.

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Водночас реконструкція вулиці триває. Наразі роботи виконують на відрізку від вулиці Ясної до вулиці Стороженка, а згодом розпочнуть оновлення останньої ділянки – до вулиці Городоцької.

У зв’язку з ремонтом змінено схему об’їзду. Водії, які рухаються зі сторони вулиці Стороженка, мають користуватися вулицями Щекавицькою, Олени Степанівни, Квітки-Основ’яненка, Бортнянського та Луцького з виїздом на вулицю Шевченка. Зі сторони вулиці Ясної об’їзд організували через вулиці Братів Дужих і Братів Міхновських з виїздом на Городоцьку.

Нагадаємо, реконструкцію вулиці Залізничної розпочали наприкінці 2025 року.Проєкт передбачає повну заміну підземних комунікацій, оновлення дорожнього покриття, облаштування велосмуг, ремонт тротуарів, створення паркомісць та підвищених пішохідних переходів. Роботи виконують за кредитні кошти, оскільки фінансування міського бюджету насамперед спрямовують на підтримку Збройних сил України.

До слова, у червні депутати Львівської міської ради погодили залучення трьох позик до міського бюджету на загальну суму 1,778 млрд грн. Кредитні гроші спрямують на реалізацію 39 інфраструктурних проєктів, зокрема реконструкцію вулиць, шкіл і лікарень, а також заміну зношених тепломереж і водогонів.