Раритетні Rolls-Royce та Bentley, що продаються у Львові

На одному з популярних онлайн-базарів виставлено на продаж британську авто-класику – Bentley S1 1956 року випуску та Rolls-Royce Silver Shadow зразка 1972 року.

Обидва вінтажні автомобілі виставлено на продаж одним власником, але один із них не в Україні. Bentley S1 перебуває у Львівській області. Продавець повідомляє, що придбав машину у 2019-му році з метою реставрації. Однак відновлення так і не проводилось, тому автомобіль не на ходу. Зате й ціна не захмарна – 12 тисяч доларів.

Раритетний Bentley S1 1956 року випуску продають у Львові. Фото ТопЖир

Інший раритет – 4-дверний седан Rolls-Royce Silver Shadow, перебуває не в Україні, але продавець готовий його привезти у разі зацікавленості. За цей автомобіль власник розраховує отримати 8,5 тисяч доларів.

Rolls-Royce Silver Shadow під реставрацію. Фото ТопЖир

Rolls-Royce Silver Shadow є наймасовішою моделлю в історії Rolls-Royce з понад 29 тис. проданими екземплярами.