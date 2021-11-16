Тимчасові пункти вакцинації у Львові працюватимуть довше, тривалість їхньої роботи продовжили до 20:00. Для щеплення на вибір є вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac та Moderna.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, відтепер з 10:00 до 20:00 працюватимуть майже усі тимчасові пункти вакцинації, окрім пункту на Нижньому Шуварі та пункту у ТЦ «Mark».

У міських поліклініках та деяких лікарнях пункти вакцинації працюють із 09:00 до 20:00, а у вихідні – з 10:00 до 16:00. Для вакцинації потрібно проконсультуватися із сімейним лікарем, обрати будь-який пункт та прийти з паспортом та ідентифікаційним кодом.

За статистикою міськради, у Львівській міській громаді першою дозою вакцини щеплено 391 428 людей, що становить 60,8% від всієї кількості мешканців. А двома дозами вакцини – 274 721 мешканців (42,7%). В області ситуація трохи інша: 40,3% жителів Львівщини отримали першу дозу, 26,9% – повністю вакцинувалися. Крім того, вже щеплено 2200 дітей.

З детальним графіком роботи центрів вакцинації у Львівській області на 15-21 листопада можна ознайомитися тут.