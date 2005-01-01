У Львові рятувальники витягли лисицю із занедбаного басейну

СуспільствоАндрій Дрозда, 16 червня9213

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У Львові рятувальники витягли лисицю із занедбаного басейну
фото скріншот з відео
Лисиця опинилася в наповненому дощовою водою басейні

У п'ятницю, 15 червня, о 17:30 львівські рятувальники отримали повідомлення, що в занедбаному басейні на території парку Погулянка знаходиться лисиця.

Тварина впала у резервуар двометрової глибини і опинилася в загрозливому становищі. Лисицю помітили діти, які гуляли у парку. Саме вони й повідомили рятувальникам про надзвичайну ситуацію.

Тварина не могла самотужки вибратися із басейну, тому надзвичайники витягли її за допомогою рятувальної мотузки. Процес звільнення лисиці зафіксували на відео.

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