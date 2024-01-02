Личаківський районний суд Львова виніс вирок старшому солдату з Яворова Мирославу К. через відмову виконувати бойовий наказ командира. Військовослужбовця засудили до 5 років в’язниці, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки.

У листопаді 2020 року уродженець Яворова за контрактом почав служити в ЗСУ, а в травні 2021 року старшого солдата вже призначили на посаду стрільця-помічника гранатометника одного взводу мотопіхотної роти.

За матеріалами справи, на початку січня 2023 року командир однієї з механізованих бригад видав наказ про відрядження військовослужбовців, у тому числі Мирослава К, 11 січня на виконання бойових завдань у Донецьку область. У день виїзду Мирослав К. нібито без поважних причин відкрито відмовився виконувати вищезгаданий наказ.

Старшому солдату висунули обвинувачення у непокорі – відкритій відмові виконати наказ начальника, вчинену в умовах воєнного стану за ч. 4 ст. 402 КК України. 12 січня суд помістив його під варту, але з альтернативою 215 тис. грн застави, яку він сплатив.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та пояснив, що має проблеми з хребтом, тому хотів пройти медкомісію. Також скаржився на свій поганий моральний стан, оскільки став свідком як один з військовослужбовців вчинив самогубство. Говорив, що це заважає йому виконувати свої службові обов’язки.

Мислава К. засудили до 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.