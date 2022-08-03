Галицька окружна прокуратура Львова скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Львова, який поширював та публічного використовував символіку комуністичного тоталітарного режиму. Злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 436-1 КК України, повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що уродженець РФ через на своїй сторінці у Facebook систематично постив публікації, що мають ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму, та зображення комуністичної символіки, що заборонена в Україні ще від 2015 року.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні вели слідчі СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Як інформував ZAXID.NET, раніше на скоєнні такого ж злочину викрили мешканця Жовкви і мешканку Івано-Франківська, яку засудилиииииииииииииииии на 5 років.