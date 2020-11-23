Із забоями 10-річного хлопчика госпіталізували до міської дитячої лікарні

У понеділок, 23 листопада, на вул. Любінській у Львові тролейбус збив на 10-річного хлопчика. З місця ДТП дитину забрали до лікарні. У поліції цю інформацію підтвердили, але деталі аварії обіцяли надати згодом, адже на місці слідчі ще працюють та встановлюють обставини наїзду.

ДТП сталася близько 16:10 на вул. Любінській біля Будинку меблів. Дитину збив тролейбус №29, який курсує від унівеситету ім. І.Франка і до аеропорту.

З місця аварії хлопчика забрали у лікарню, медики діагностували в нього забої, зокрема розбиту брову. У дитини не було ознак струсу мозку та переломів. Відтак батьки відмовилися від госпіталізації і забрали дитину додому.

Прес-секретарка ЛКП «Львівелектортранс» Ольга Мельник стверджує, що хлопчик травмувався намагаючись перейти дорогу на червоний сигнал світлофора.