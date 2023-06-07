Бетонна стіна до і після того, як невідомі зрізали виноград

На території транспортного хабу, що на перехресті вулиць Генерала Чупринки та Степана Бандери, невідомі зрізали п'ятилистковий виноград, який розрісся на стіні опорядження. Фотографію знищеного озеленення опублікувала на Гарячій лінії Львова львів'янка Юлія Мельник у середу, 7 червня. Звернення скерували до Галицької районної адміністрації. У коментарі ZAXID.NET виконавчий директор громадської організації «Плато», що займається озелененням перехрестя вулиць Чупринки й Бандери, Микола Рябика розповів, що інформації про плани міста зрізати рослини не було.

«Ми говорили з проектантами [Інститутом просторового розвитку], що вони збільшать кількість насаджень у дощовому садку. Тобто клумбі, яка збирала воду. Інформації про те, що хтось хоче зрізати виноград, ми не мали. Мабуть, це, як і у 2021 році, відбулося хаотично. Питання, хто це зрізав, потрібно уточнювати в проектантів хабу. У 2021 році, за декілька днів до того, як скосили вертикальне озеленення, виявилось, що на перехресті вимкнули камери спостереження, тому ми так і не дізналися, хто це тоді зробив. На запити нам не відповідали. Виноград на стіні відновиться, але знову ми втрачаємо два роки, щоб він виріс. Ніякого ефекту озеленення хоча б частини стіни там не відбудеться», – сказав Микола Рябика.

Зазначимо, що виноград біля бетонної стіни за кошти благодійників висадили у 2020 році екоактивісти з ГО «Плато». Крім цього, вони створили спеціальний дощовий садок, який затримує дощову воду, та висадили там вологолюбні рослини. Невідомі влітку 2021 року зрізали зі стіни виноград, який встиг розростися на 5 метрів. Екоактивісти зазначали, що рослини змогли відновитися, бо вціліла їхня коренева система.

Нагадаємо, що бетонну стіну на перетині вулиць Бандери та Чупринки створили у 70-х роках. Вона перебуває на балансі Галицької районної адміністрації.