Невідомі скосили в’юнкі рослини, які розрослися на стіні опорядження на перетині вул. Степана Бандери та вул. Генерала Чупринки. Торік рослини посадили екоактивітсти за кошти благодійників, аби озеленити бетонну стіну з дірами.

Голова правління ГО «ПЛАТО» Анжеліка Зозуля розповіла ZAXID.NET, що невідомі скосили саджанці п'ятилисткового винограду, який екоактивісти висадили у травні минулого року.

«Нас про це сповістили вчора знайомі, які скинули у приватні повідомлення фотографії. Ми одразу виїхали на місце, поспілкувались із місцевими працівниками торгових точок. Вони повідомили, що викошували рослини 9 червня, і начебто це були люди у робочих формах з косарками», – повідомила Анжеліка Зозуля.

Торік ZAXID.NET повідомляв, що ГО «ПЛАТО» облаштували дощовий садок біля стіни опорядження на перетину вул. Степана Бандери та вул. Генерала Чупринки. Разом з тим активісти організації засадили в’юнкими рослинами саму стіну опорядження.

За словами Анжеліки Зозулі, невідомі скосили саджанці п'ятилисткового винограду, який за рік виріс до 5 метрів. Дощовий садок залишився неушкодженим. Активісти сподіваються, що рослини зможуть відновитись самостійно, адже їхня коренева система, за попередніми даними, вціліла.

За словами місцевих жителів, протягом цього тижня комунальники косили траву у їхніх подвір’ях. Однак невідомо, чи причетні ці працівники ЛКП до косіння рослин під стіною опорядження.

«Ми спілкувалися з головою Галицької районної адміністрації Андрієм Зозулею, і він сказав, що, на жаль, ті камери, на які вони розраховували, були вимкнені. Зараз триває ремонт на вулиці Бандери і камери були приєднані до електроопори, тому подивитися на знімки немає можливості», – повідомила Анжеліка Зозуля.

Бетонну стіну на перетині вул. Бандери та вул. Чупринки облаштували у 70-х роках при в’їзді у Радянський район міста (сьогодні Франківський). Зараз стіна перебуває на балансі Галицької районної адміністрації.

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