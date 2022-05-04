Бетонні блоки приберуть з проїжджої частини, щоб зменшити затори

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький прийняв рішення про суттєве скорочення кількості блокпостів на дорогах Львова та області. Із 18 існуючих блокпостів у Львові залишать вісім, ще 12 діятимуть в області в режимі спостереження.

Як розповів ZAXID.NET перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик, відповідно до рішення голови ЛОВА, прийнятого у понеділок, 2 травня, кількість блокпостів у Львівській громаді зменшили з 18 до восьми, а 12 блокпостів в області переведені в режим спостереження. Досі на території Львівщини були облаштовані 30 офіційних блокпостів.

«Рішення прийняте за результатами консультацій з правоохоронцями та військовими. Натомість буде посилено режим патрулювання і відпрацювання за орієнтуванням. Якщо ми подивимось навіть на події вчорашнього дня, корки на тому чи іншому блокпості – це додатковий можливий ризик для життя і здоров’я громадян, які стоять в тих заторах або перебувають у безпосередній близькості до певних стратегічних об’єктів», – пояснив Андрій Годик.

З його слів, вісім блокпостів залишать на в’їздах/виїздах у Львові. До кінця цього тижня їх переформатують – інженерні конструкції будуть розширені таким чином, щоб збільшити можливість трафіку та зменшити затори на дорогах. Це має полегшити рух на дорогах, зокрема, щодо перевезення гуманітарних вантажів.

На початку повномасштабної агресії Росії проти України на Львівщині було облаштовано 544 блокпости, у березні, їх кількість скоротили до 100, а згодом – до 30.