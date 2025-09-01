Попрощатися з Андрієм Парубієм прийшли сотні львівʼян

У понеділок, 1 вересня, у Львові попрощались із убитим 30 серпня ексголовою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Його поховають 2 вересня на Личаківському кладовищі.

Фото Максима Козицького та Віталія Кличка

Парастас за Андрієм Парубієм відбувся у Соборі Святого Юра. Попрощатися з політиком прийшли сотні львівʼян.

«Він був частиною важливих подій, які формували сучасну Україну. Вічна пам’ять. Той, хто забрав його життя, понесе відповідальність за свій злочин. Справедливо і невідворотно», – прокоментував голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, 30 серпня на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв відомого політика, ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім пострілів у народного депутата, внаслідок чого той загинув на місці.

Для пошуку вбивці у Львові та в області було введено спеціальну операцію «Сирена». 31 серпня підозрюваного розшукали та затримали на території Хмельницької області. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. Слідчі стверджують, що чоловік ретельно готувався до вбивства.