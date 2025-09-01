Правоохоронці опрацьовують всі можливі версії, деталі не розголошують, щоб не нашкодити слідству

У понеділок, 1 вересня, правоохоронці Львівщини розповіли деталі у справі вбивства Андрія Парубія. Правоохоронці поінформували, що підозрюваний є мешканцем Львова, він міг мати обставини для вбивства і ймовірно планував втекти з України.

Брифінг у Львові провели заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, начальник поліції Львівської області Олександр Шляховський, керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет та керівник Львівського управління Служби безпеки України Вадим Онищенко.

«Ми вивчаємо мотиви, ми не прибираємо жодної версії. Продовжуємо працювати по всіх напрямках. Слідчо-оперативні групи працюють над окремими версіями. Але можемо сказати, що підозрюваний мав намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це російський слід, що це замовлення з боку РФ. Офіс Генпрокурора, СБУ і Нацполіція працюють, щоб здобути офіційні докази, щоб ми могли підтвердити, що ця особа вчинила цей злочин. Наразі йому оголошено про підозру. Говорити про мотиви зможемо після проведення слідчих дій», – сказав заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет додав, що слідчі дії триватимуть тривалий час. Окрім того, підготовлене клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

«Ми будемо просити безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Найближчим часом це клопотання буде подане до суду», – сказав Микола Мерет.

Підозрюваний зі Львова – місцевий мешканець. Він не мав постійного місця роботи. Правоохоронці не виключають, що підозрюваний мав намір виїхати з України. Але ця інформація перевіряється.

«Він мав певні обставини, за яких вчинив це вбивство. Ми наразі не можемо говорити про мотив, нам треба відпрацювати багато деталей, які для нас важливі», – додав під час брифінгу Андрій Нєбитов.

Наразі, чи мав підозрюваний спільників – не відомо.

«Ми вважаємо, що це був не один місяць підготовки підходу і відходу злочинця з місця злочину. Це готувалось заздалегідь. Ми вважаємо, що можуть бути особи, які інструктувати підозрюваного і сприяли цьому вбивству», – сказав Андрій Нєбитов.

Щодо інформації, що Андрій Парубій звертався про надання йому охорони, учасники брифінгу зазначили, що до Нацполіції і до СБУ таких звернень не надходило.

За інформацією ZAXID.NET, підозрюваний був одягнутий у кілька шарів одягу, поїхав у сторону Винників, заїхав у ліс і намагався спалити одяг.

Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили 30 серпня на вул. Єфремова, неподалік його дому. Кілер вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов ззаду до політика, який ішов тротуаром. Він вистрілив у нього кілька разів та побіг назад. Нападник був одягнений у чорний одяг та мав на плечах жовтий рюкзак, схожий як у курʼєрів Glovo.

Того ж для правоохоронці повідомили, що нападник ретельно готувався до злочину та оголосили план перехоплення, посиливши заходи безпеки по Львову та області.

Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському кладовищі. Чим політик запамʼятається українцям читайте у матеріалі ZAXID.NET «Революціонер, якого ненавиділа і боялась Росія».

У ніч на 1 вересня стало відомо, що підозрюваного затримали на Хмельниччині. Згодом Нацполіція оприлюднила фото ймовірного стрільця. За вбивство відомого політика та громадського діяча Андрія Парубія оголосили підозру 52-річному львів’янину.