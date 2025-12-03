Виставка діятиме в публічноісторичному просторі «Після тиші» на вул. Гребінки, 6

5 грудня у Львові відкриють виставку «Plus Plus: подвійна експозиція», створену на основі документального фотопроєкту чинного військового Єгора Самофала та режисерки Лізи Свириденко. Цієї суботи, 6 грудня, львів’ян запрошують на авторську розмову з Лізою Свириденко у публічноісторичний простір «Після тиші», де експонуватимуть виставку.

«Автори вирішили провести експеримент: закарбувати військовий і цивільний світи на одній плівці. Спершу Єгор робить фото на фронті, після чого змотує і знову заправляє плівку у фотоапарат. Ліза поверх неї документує життя в тилу. Так на світлинах виникає подвійна експозиція, що непередбачувано обʼєднує два фото і проводить тонку межу між воєнним і мирним життям в Україні», – розповідають організатори виставки.

Виставка буде доступною з 5 грудня 2025 року по 1 лютого 2026 року у публічноісторичному просторі «Після тиші» на вул. Гребінки, 6 у Львові. Її можна відвідати щодня з 12:00 до 18:00. Вихідні – понеділок та вівторок. Вхід вільний.

6 грудня о 16:00 відбудеться авторська розмова з режисеркою Лізою Свириденко. Попередня реєстрація за посиланням.

Виставка створена ГО «Після тиші» за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля, бюро Київ – Україна.