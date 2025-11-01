Пожежа виникла в квартирі багатоповерхівки на вул. Мідній

У львівській багатоповерхівці виникла пожежа. Рятувальники евакуювали 11 людей, в тому числі й дітей. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомили в ДСНС, пожежа виникла у суботу, 1 листопада, у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки на вул. Мідна у Львові. На момент прибуття рятувальників з вікон йшов густий дим.

Через сильне задимлення не всі люди могли самостійно залишити небезпечний будинок, тож за допомогою спеціальних рятувальних пристроїв рятувальники евакуювали 11 людей, серед них – пʼятеро дітей.

У квартирі горіли домашні речі. Пожежу ліквідували об 11:00. Причини та обставини виникнення пожежі встановлює поліція.