Львівська міськрада вирішила стимулювати чоловіків та жінок на військову службу

Виконком Львівської міськради на засіданні у п’ятницю, 12 січня, ухвалив рішення про виплати 50 тис. грн з бюджету добровольцям, які підпишуть контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та морської піхоти.

«50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами десантно-штурмових військ та морською піхотою», – повідомив мер Львова Андрій Садовий вранці 12 січня.

За словами мера, така ініціатива має стати додатковою мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

Положення та порядок нарахування таких одноразових виплат ще напрацьовують.

Зазначимо, міськради низки інших міст також ухвалили рішення про виплату премій, щоб стимулювати до війська добровольців. Так, наприкінці листопада Одеська міська рада затвердила можливість виплати грошової допомоги в розмірі 20 тис. грн мобілізованим. Київська влада запровадила виплати по 30 тис. грн новобранцям, які погодяться добровільно мобілізуватись до ЗСУ.