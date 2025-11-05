Цьогоріч висадку тюльпанів, які подарували місту Нідерланди, розпочали з парку ім. Франка

Цієї осені у Львові розпочали висадки 155 тис. тюльпанів, які місту подарували Нідерланди. Висадка розпочали з парку ім. Івана Франка. Облаштування квіткових композицій планується на території всього міста, зокрема на Меморіалі Пам'яті Героїв Небесної Сотні, в парках на вулицях Лінкольна та Замарстинівській. Про це повідомив департамент містобудування ЛМР у середу, 5 листопада.

За інформацією міської ради, цибулини тюльпанів Нідерланди дарують місту протягом останніх чотирьох років за сприяння почесного консула України в Амстердамі. Цьогоріч висадка квітів розпочалася з парку ім. Івана Франка. Близько 6800 цибулин чотирьох сортів тюльпанів планують посадити на семи клумбах перед університетом ім. Франка, а також перед входом у сам парк.

«На клумбі біля університету висадили 3600 тюльпанів сорту Дарвіна Pink Impression. Це цибулини, які передали цього року, та невеличка частина торішніх, які гарно збереглися. Ці тюльпани – хорошої якості. Їх ми викопуємо, щоб висадити на літо інші квіти, адже хочемо, щоб ця клумба квітла постійно. Тож квіти змінюються відповідно до сезону. На клумбі біля чаші висадили білі махрові тюльпани. А позаду – праворуч і ліворуч – бордові махрові», – інформує заступниця керівниці міського управління екології Оксана Луцко.

Висаджувати квіти планують цьогоріч як на нових локаціях, так і на місцях, де протягом чотирьох років вже робили квіткові композиції. Наступна локація – Меморіал Пам'яті Героїв Небесної Сотні.