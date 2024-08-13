У Львові військовий через суд стягнув із частини додаткові виплати на лікування
Військова частина не платила зарплату, коли військовий лікувався від отриманого на фронті поранення
Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину сплатити військовому додаткові виплати за період перебування в лікарні. Військовий отримав осколкове поранення, коли виконував бойові завдання на Харківщині.
Як вказано в матеріалах справи, військовий проходив службу в одній із військових частин на Львівщині на посаді стрільця. Згодом його перевели на нове місце служби, де він залучався до виконання завдань у зоні бойових дій. 15 квітня 2022 року він отримав осколкове поранення на Харківщині й лікувався до травня, після чого ще місяць був у відпустці.
Після цього він звернувся до військової частини за виплатою 100 тис. грн за період перебування на лікуванні та у відпустці. Однак у військовій частині йому відмовили у виплаті, оскільки поранення було не важке. Тому військовий звернувся в суд.
У суді представники частини пояснили, що за квітень військовий отримав 108 тис. грн, за травень – 100 тис. грн і за червень – 30 тис. грн. Ще 70 тис. грн йому не вплатили, оскільки він був у відпустці, а його лікування завершилось.
Суд підтвердив, що військовий отримав поранення, виконуючи бойове завдання під час оборони держави, тому після лікарні пішов у відпустку для продовження лікування. За постановою Кабміну №168, поранені мають право на додаткову виплату 100 тис. грн, коли вони перебувають у лікарні чи у відпусті за станом здоров’я.
Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного суду Ростислав Москаль позов військового задовольнив частково і зобов’язав частину виплатити йому збільшену до 100 тис. грн допомогу в розрахунку по днях перебування в лікарні. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.