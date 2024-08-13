Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину сплатити військовому додаткові виплати за період перебування в лікарні. Військовий отримав осколкове поранення, коли виконував бойові завдання на Харківщині.

Як вказано в матеріалах справи, військовий проходив службу в одній із військових частин на Львівщині на посаді стрільця. Згодом його перевели на нове місце служби, де він залучався до виконання завдань у зоні бойових дій. 15 квітня 2022 року він отримав осколкове поранення на Харківщині й лікувався до травня, після чого ще місяць був у відпустці.

Після цього він звернувся до військової частини за виплатою 100 тис. грн за період перебування на лікуванні та у відпустці. Однак у військовій частині йому відмовили у виплаті, оскільки поранення було не важке. Тому військовий звернувся в суд.

У суді представники частини пояснили, що за квітень військовий отримав 108 тис. грн, за травень – 100 тис. грн і за червень – 30 тис. грн. Ще 70 тис. грн йому не вплатили, оскільки він був у відпустці, а його лікування завершилось.

Суд підтвердив, що військовий отримав поранення, виконуючи бойове завдання під час оборони держави, тому після лікарні пішов у відпустку для продовження лікування. За постановою Кабміну №168, поранені мають право на додаткову виплату 100 тис. грн, коли вони перебувають у лікарні чи у відпусті за станом здоров’я.

Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного суду Ростислав Москаль позов військового задовольнив частково і зобов’язав частину виплатити йому збільшену до 100 тис. грн допомогу в розрахунку по днях перебування в лікарні. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.