У Львові визначили ступінь забруднення повірря на перехрестях

Хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління» впродовж другого кварталу 2023 року обстежила 30 перехресть Львова. Дослідники визначали рівень забруднення атмосферного повітря викидами від транспорту. У прес-службі Львівської обласної військової адміністрації у середу, 12 липня, розповіли, що з 30 обстежених перехресть показники забруднення повітря були в нормі лише на семи.

«У результаті проведених замірів, на 23 обстежених перехрестях були зафіксовані перевищення максимально разової гранично допустимої концентрації оксиду вуглецю та діоксиду азоту», – йдеться у повідомленні ЛОВА.

Найвищі показники забруднення зафіксували на:

проспекті Червоної Калини біля пішохідного переходу зі сторони Верхнього Шувару;

вул. Городоцька – вул. Збиральна;

вул. Липинського – вул. Б. Хмельницького;

вул. Кульпарківська – вул. Городоцька;

вул. Стрийська – вул. Руставелі – вул. І. Франка – вул. Зарицьких;

вул. Шевченка – вул. Ковча.

Не було перевищення норм на перехрестях:

вул. Шпитальна – вул. Данилишина;

вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка;

вул. Зелена – вул. Конопницької – вул. Петрушевича;

вул. С. Бандери – вул. Антоновича – вул. Русових;

вул. Гавришкевича – вул. Краківська;

вул. Чупринки – вул. Горбачевського;

вул. Городоцька – вул. Виговського.

У ЛОВА зазначили, що містяни можуть впливати на ситуацію із забрудненням повітря. Йдеться про те, щоб менше користуватися власним транспортом й більше громадським, за можливості пересуватися велосипедом. Крім цього, під час купівлі автомобіля радять враховувати його екологічність.