Внаслідок ДТП жінка, від отриманих тілесних ушкоджень, загинула на місці події.

У неділю, 28 вересня, у Львові сталася смертельна ДТП, загинула 72-річна пішохідка. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 18:20 на вул. Сяйво, 15. Водій автомобіля Volkswagen T4, 66-річний львів’янин, наїхав на пішохідку, 72-річну жительку Львова. Після цього жінку відкинуло на іншу смугу руху, де на неї наїхав автомобіль Volkswagen Passat під керуванням 34-річного мешканця Львова. Внаслідок ДТП жінка, від отриманих тілесних ушкоджень, загинула на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.