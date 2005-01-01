Внаслідок падіння з 11 поверху гуртожитку у Львові розбилася 17-річна студентка

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 08:1529450

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Внаслідок падіння з 11 поверху гуртожитку у Львові розбилася 17-річна студентка
У Львові із вікна студентського гуртожитку випала дівчина

У Львові внаслідок падіння з 11-го поверху на вул. Медової Печери, 39а розбилася на смерть 17-річна дівчина. Інцидент стався в суботу, 24 березня, о 23:23, повідомили на «Гарячій лінії міста».

Зазначимо, що за цією адресою розташований гуртожиток Львівського національного університету ім. І. Франка. Причини події встановлюють.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що дівчина випала з балкону будинку. Загибла була студенткою-першокурсницею.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження, правоохоронці розглядають версію самогубства, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

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