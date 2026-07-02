У Львові закупили першу партію нової спецтехніки для ремонту і обслуговування електротранспорту
Новини Львова від ZAXID.NET за 2 липня
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У четвер, 2 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Не змінювався з початку 2022 року. У Львові переглядають тариф на воду для населення.
- Перша партія нової техніки. «Львівелектротранс» отримав п'ять мікроавтобусів для аварійних бригад та автопідйомник.
- Пальне нового складу. Чи безпечний для автомобілів бензин зі спиртом.
- Рекордна спека у Львові відступила. У перші дні липня у Львові прогнозують комфортну температуру повітря.
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