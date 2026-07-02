У четвер, 2 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Не змінювався з початку 2022 року. У Львові переглядають тариф на воду для населення. Перша партія нової техніки. «Львівелектротранс» отримав п'ять мікроавтобусів для аварійних бригад та автопідйомник. Пальне нового складу. Чи безпечний для автомобілів бензин зі спиртом. Рекордна спека у Львові відступила. У перші дні липня у Львові прогнозують комфортну температуру повітря.

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