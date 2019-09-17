У Львові запрацював дитячий клуб із окремою кімнатою для малюків з аутизмом

У Львові на вул. Пасічній, 64 відбулося святкове відкриття дитячого клубу «Колібрі». Нещодавно тут завершили ремонт. На капітальне оновлення приміщення виділили понад 1,4 млн грн.

Під час святкового відкриття батьки відразу могли записати своїх дітей у різноманітні гуртки. Також педагоги провели майстер-класи: навчали творити з фетру, декорувати пряники глазур’ю, а також ліпити з глини.

Діти поділилися своїми враженнями від нового закладу. Іринка раніше вже відвідувала клуб. Розповідає: «Я тут ходжу на англійську, мені дуже подобається. Ми дивимося мультики англійською, а також бавимося в ігри». А Юрко жартома додає: «Я прийшов, перш за все, щоби поїсти печенька».

За словами директорки клубу Оксани Серафин, основна мета створення такого простору – залучення дітей до всебічного розвитку.

До слова, інтелектуальні і фізичні заняття для дітей з аутизмом проводитиме окремий педагог-психолог. Тут для них планують облаштувати сенсорну кімнату з спеціальним обладнанням, де будуть сенсорні килимки, сухий басейн, стіл із кінетичним піском, конструктори та гамаки.

Безкоштовно долучитися до діяльності клубу можуть діти віком від 4 до 18 років.