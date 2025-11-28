Квартиру, де тривалий час ніхто не проживав, намагалися оформити на підставну людину

Личаківський районний суд Львова виніс вирок учасниці шахрайської схеми Наталії Запотічній, яка у змові з іншими співучасниками, серед яких поліцейський, мала намір заволодіти квартирою, оформивши її на підставну людину.

За матеріалами справи, у 2017 році уродженка Зимної Води Наталія Запотічна спільно з інспектором патрульної поліції та ще п’ятьма співучасниками (матеріали щодо чотирьох виділені в окреме судове провадження) змовились з метою заволодіння квартирою площею 24 м2 у Львові, що належить до комунальної власності. Зареєстрований у згаданій квартирі мешканець протягом тривалого часу там не проживав, оскільки, за словами сусідів, виїхав за кордон.

Учасники схеми підшукали людину, яка могла себе видати за зареєстрованого у квартирі мешканця, для оформлення документів, виготовлення підробленого паспорта громадянина України та подальшої приватизації квартири.

При цьому співробітник патрульної поліції сприяв учасникам схеми у виготовленні паспорта, який нібито був втрачений, на ім’я зареєстрованого у квартирі мешканця але з фотографією підставної особи. Схему викрили, коли підставна людина намагалася подати документи на виготовлення паспорта у підрозділі міграційної служби.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що квартира вартістю близько 525 тис. грн, якою мали намір заволодіти шахраї, належить на праві комунальної власності Львівській міськраді.

Обвинувачена учасниця схеми Наталія Запотічна свою вину визнала та розкаялася, вона уклала з прокурором, яку затвердив суд.

Колегія суддів на чолі з Романом Грицком визнала Наталію Запотічну винною у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 ККУ) та призначила їй покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду її звільнили від основного покарання, встановивши три роки випробувального терміну. Вирок ще може бути оскаржений.