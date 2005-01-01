У Львові затримали чоловіка, який погрожував перехожим зброєю

Львівські патрульні затримали чоловіка, який погрожував пістолетом львів’янам. Він також розбив скло в автмообіля, після чого втік.

Інцидент трапився 15 червня близько першої години ночі на вулиці Балабана у центрі міста. 27-річний чоловік розповів поліцейським, що до нього і друга підійшов невідомий, приставив до коліна пістолет і пригрозив, що вистрелить. Чоловік почав чинити опір і вибив зброю з рук.

«Невідомий, вихопивши магазин, розбив лобове скло в автомобіля Ford, який належить заявникові, та, викинувши його, втік у невідомому напрямку», ‒ розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Патрульні затримали підозрюваного. Він був з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік зізнався, що є власником пістолета.

Далі справу передали слідчим Галицького відділу поліції.