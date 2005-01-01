У Львові затримали злодіїв мідних кабелів із залізничного депо

Злодії вирізали дроти на території депо

Сьогодні, 29 березня, у Львові затримали трьох підозрюваних у крадіжці мідних кабелів з території залізничного депо на Левандівці, повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова.

Трьох осіб, які переносили великі білі мішки, патрульні інспектори помітили близько 3 години ночі на вулиці Сяйво. У мішках були різні інструменти, пилка для металу, кусачки, рукавички, мідні дроти.

Чоловіки визнали, що викрали цей дріт з території залізничного депо. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Один з підозрюваних вже був раніше судимий за крадіжку та грабіж.

Сума збитків встановлюється.

Нагадаємо, 27 березня на Тернопільщині через викрадення злодіями залізничних рейок два вагони дизель-поїзда зійшли з рейок.