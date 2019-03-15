У Миколаєві сварка через чергу до McDonald’s закінчилась стріляниною

Постраждалого з травматичним пораненням відвезли до лікарні

СуспільствоКатерина Чурилова, 15 березня7770

До теми

У Миколаєві сварка через чергу до McDonald’s закінчилась стріляниною
фото поліції
Поліція на місці інциденту

У Миколаєві ввечері 15 березня через чергу до McDonald’s сталася стрілянина. Водій та пасажир таксі спочатку сперечалися, хто з ним першим заїде до кафе, однак суперечка закінчилась стріляниною з пістолета.

Як повідомила прес-служба обласної поліції, інформація про те, що біля закладу громадського харчування відбувається конфлікт між двома чоловіками, під час якого один з них застосував зброю, надійшла близько 19:20.

З’ясувалося, що сварка виникла між 38-річним водієм автомобілю Ford та 35-річним пасажиром автомобілю Dewoo Lanos «на ґрунті раптових неприязних стосунків». Один із них вистрелив в опонента, найімовірніше з травматичної зброї, поранивши його в груди.

Пораненого чоловіка госпіталізували, а іншого учасника події доправили до відділку поліції, де він дав свідчення. Зброю вилучили для експертного дослідження.

Наразі поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

У центрі Миколаєва влаштували стрілянину через чергу до McDonald's

Як інформує місцевий сайт «Новости N», інцидент стався поблизу ресторану швидкого харчування McDonald's. За словами очевидців, водій Ford і пасажир таксі почали сперечатися, хто з них перший заїде на «МакДрайв». У розпалі конфлікту пасажир вийшов з таксі, підійшов до водія Ford і вдарив його в обличчя. У відповідь водій дістав травматичний пістолет і попередив, що відкриє вогонь, але пасажир спробував забрати зброю. Тоді водій вистрілив в корпус чоловікові.

Свідки стверджують, що пасажир таксі перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Київщині боєць воєнізованої охорони застосував зброю до хуліганів в електричці ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук