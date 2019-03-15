У Миколаєві сварка через чергу до McDonald’s закінчилась стріляниною

Поліція на місці інциденту

У Миколаєві ввечері 15 березня через чергу до McDonald’s сталася стрілянина. Водій та пасажир таксі спочатку сперечалися, хто з ним першим заїде до кафе, однак суперечка закінчилась стріляниною з пістолета.

Як повідомила прес-служба обласної поліції, інформація про те, що біля закладу громадського харчування відбувається конфлікт між двома чоловіками, під час якого один з них застосував зброю, надійшла близько 19:20.



З’ясувалося, що сварка виникла між 38-річним водієм автомобілю Ford та 35-річним пасажиром автомобілю Dewoo Lanos «на ґрунті раптових неприязних стосунків». Один із них вистрелив в опонента, найімовірніше з травматичної зброї, поранивши його в груди.

Пораненого чоловіка госпіталізували, а іншого учасника події доправили до відділку поліції, де він дав свідчення. Зброю вилучили для експертного дослідження.

Наразі поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

У центрі Миколаєва влаштували стрілянину через чергу до McDonald's

Як інформує місцевий сайт «Новости N», інцидент стався поблизу ресторану швидкого харчування McDonald's. За словами очевидців, водій Ford і пасажир таксі почали сперечатися, хто з них перший заїде на «МакДрайв». У розпалі конфлікту пасажир вийшов з таксі, підійшов до водія Ford і вдарив його в обличчя. У відповідь водій дістав травматичний пістолет і попередив, що відкриє вогонь, але пасажир спробував забрати зброю. Тоді водій вистрілив в корпус чоловікові.

Свідки стверджують, що пасажир таксі перебував в стані алкогольного сп'яніння.