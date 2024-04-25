Під час ліквідації пожежі від першого вибуху прогримів другий, від якого постраждали рятувальники

Вночі середи, 24 квітня, у Миколаєві прогримів вибух на автомобільній парковці. Внаслідок детонації боєприпасу загинули двоє військових ЗСУ, які розвантажували снаряди, повідомили у четвер, 25 квітня, у прес-службі ДБР.

«За попередньою інформацією, 24 квітня 2024 року в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація. Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху», – повідомили у прес-службі ДБР.

Зазначається, що під час ліквідації пожежі на парковці стався ще один вибух, через який отримали травми п’ятеро рятувальників, які приїхали на виклик.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю). Наразі триває розслідування обставин події. Деталей інциденту правоохоронці на момент публікації не розповіли.