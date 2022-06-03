Міністр юстиції України Денис Малюська розповів про етапи конфіскації майна колаборантів. За словами міністра, процес стягнення майна в дохід України, відповідно до підписаного президентом закону про санкції, складатиметься з трьох етапів і передбачатиме «стрімкі провадження», повідомляє «Радіо Свобода».

За словами Дениса Малюськи, перший етап – введення санкцій згідно з рішенням РНБО. Другий етап – зібрання Міністерством юстиції письмових, офіційних доказів того, що дії особи підпадають під один із 22 критеріїв, визначених законом. Як тільки такі докази зібрано, міністерство звертається з заявою до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із тим, щоби активи у такої особи відібрати, передати у дохід держави. Третій етап – рішення суду.

«Ці процеси будуть швидкими, бо закон встановлює короткі терміни для розгляду. Це будуть стрімкі провадження. Важливо також, що Вищий антикорупційний суд – це незалежний суд, це реформований суд, до якого є висока довіра у суспільстві, тому ми сподіваємося на чесний і справедливий розгляд», – сказав міністр.

У Міністерстві юстиції очікують, що перші судові процеси відбудуться вже протягом найближчих тижнів. Судові рішення про стягнення активів ухвалюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада проголосувала за пропозиції президента, які він вніс до парламенту після накладення вето на законопроект щодо конфіскації російських та білоруських активів в Україні та за кордоном. 23 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до українського санкційного законодавства. Відтак Україна отримала можливість конфісковувати кошти, бізнес-активи та майно тих, хто підтримав, сприяв та співпрацював із РФ.