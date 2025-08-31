У Чорному морі підірвалося вантажне судно NS PRIDE

У неділю, 31 серпня, поблизу узбережжя Одеси підірвалося цивільне судно на невстановленому вибуховому пристрої. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в коментарі «Суспільному».

Речник розповів, що під час вибуху ніхто з членів екіпажу не травмувався. Судно зараз оглядають і, ймовірно, воно зможе продовжити рух власним ходом.

«Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, попри це, іноді подібні інциденти можуть мати місце», – заявив Плетенчук.

За даними «Думської», мова йде по вантажне судно NS PRIDE під прапором Белізу, на момент вибуху воно було без вантажу. За однією з версій, під судном здетонувала частина нерозірваного безпілотника, який збили напередодні.

Нагадаємо, 28 серпня російська армія уразила один із кораблів Військово-морських сил Збройних сил України. Внаслідок атаки загинув один член екіпажу, ще кілька зазнали поранень.