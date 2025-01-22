Речі доповнять колекцію кузні Якова Франка

Колекція історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» попонилася новими експонатами – реманентом, що належав батькові Івана Франка – ковалеві Якову та брату Захару. Ковані свердла, кліщі та теслярський стіл зберігали у сусідній із садибою Івана Франка хаті, що належала родині.

«Теслярське обладнання належало ковалю Якову Франку та його сину Захару, які згодом перейшли у спадщину внукові – Григорію. Він у 1946 році став першим директором відновленого музею Івана Франка в Нагуєвичах», – повідомили у музеї.

Наукові співробітники та зберігач фондів заповідника встановили, що ця частина слободи перейшла у спадщину від Захарія Франка його сину Григорію, а від нього – третій його доньці Ганні Григорівні Франко (в подружжі Шумеляк). Її нащадки зберегли цінні артефакти і передали музею.

Окрім теслярського стола із затиском для витісування і мірками для креслення, вдалося також віднайти ковані свердла, дворучні пильниці, теслярський рейсмус та інші предмети.

Відео заповідника у Нагуєвичах

«Рідкісні артефакти доповнять експозицію фондів музею-садиби Івана Франка і стоятимуть у відновленій родинній стодолі Франків. Це історичне місце, де понад 160 років існувала господарка Якова і його синів, внуків та правнуків», – запевнили у заповіднику.

Нові знахідки презентують у травні.