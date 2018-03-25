У МЗС Польщі заявили, що їхня країна не прагне обирати героїв для України

Заступник голови польського МЗС Бартош Ціхоцький

В МЗС Польщі називають невиправданими звинувачення у тому, що Варшава намагається обирати героїв для України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на польське видання Wpolityce.

«Думка про те, що Варшава хоче вибирати Україні героїв чи впливати на зміст українських підручників з історії є цілковито невиправданою», – заявив він. Однак за словами Ціхоцького, уряд Польщі ніколи не погодиться на те, щоб у поляків відібрали право на поховання їхніх близьких.

Бартош Ціхоцький, який очолює міжурядову групу щодо історично-правового діалогу з Ізраїлем, у відповідь на питання, чому не було створено аналогічну групу щодо України відповів, що польська пропозиція створити «політичний механізм для врегулювання всіх цих питань, щодо яких обидві сторони мають свої очікування або претензії, такі як пошук тлінних останків, ексгумації, святкування або повернення культурних благ», нібито не викликала зацікавлення в Києва.

За його словами, Польща не може погодитися на комісію, яка стосуватиметься лише закону про Інститут національної пам’яті.

«Тим більше, що коли у 2015 році в Україні був ухвалений пакет історичних законів, ніхто не запропонував нам жодної двосторонньої комісії, хоча за ці два роки Варшава неодноразово за допомогою політичних каналів звертала увагу на ці закони, просила врахувати наші застереження», – зазначив Ціхоцький.

Він також додав, що президент Польщі Анджей Дуда, відправивши «історичний» закон на оцінку Конституційного суду і так «спромігся на те, на що не спромігся його український колега Петро Порошенко».