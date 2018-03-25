У МЗС Польщі заявили, що їхня країна не прагне обирати героїв для України

Водночас в МЗС поставили у докір Україні так звані історичні закони

СвітКатерина Чурилова, 25 березня6740

До теми

У МЗС Польщі заявили, що їхня країна не прагне обирати героїв для України
фото Radek Pietruszka / PAP
Заступник голови польського МЗС Бартош Ціхоцький

В МЗС Польщі називають невиправданими звинувачення у тому, що Варшава намагається обирати героїв для України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на польське видання Wpolityce.

«Думка про те, що Варшава хоче вибирати Україні героїв чи впливати на зміст українських підручників з історії є цілковито невиправданою», – заявив він. Однак за словами Ціхоцького, уряд Польщі ніколи не погодиться на те, щоб у поляків відібрали право на поховання їхніх близьких.

Бартош Ціхоцький, який очолює міжурядову групу щодо історично-правового діалогу з Ізраїлем, у відповідь на питання, чому не було створено аналогічну групу щодо України відповів, що польська пропозиція створити «політичний механізм для врегулювання всіх цих питань, щодо яких обидві сторони мають свої очікування або претензії, такі як пошук тлінних останків, ексгумації, святкування або повернення культурних благ», нібито не викликала зацікавлення в Києва.

За його словами, Польща не може погодитися на комісію, яка стосуватиметься лише закону про Інститут національної пам’яті.

«Тим більше, що коли у 2015 році в Україні був ухвалений пакет історичних законів, ніхто не запропонував нам жодної двосторонньої комісії, хоча за ці два роки Варшава неодноразово за допомогою політичних каналів звертала увагу на ці закони, просила врахувати наші застереження», – зазначив Ціхоцький.

Він також додав, що президент Польщі Анджей Дуда, відправивши «історичний» закон на оцінку Конституційного суду і так «спромігся на те, на що не спромігся його український колега Петро Порошенко».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Герої і привиди минулого.
Політика пам'яті: переосмислення помилок чи «можем повторить»? ZAXID.NET
Матір поляка, що спалив тризуб у Тернополі, повернула новий герб на місце ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук