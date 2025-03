Увечері 24 березня у небі над Європою, та зокрема й над Україною можна було спостерігати нетипове небесне явище у вигляді світлої спіралі. Аномалію спричинила засекречена місія ракети компанії SpaceX Falcon 9, повідомило ВВС.

У низці регіонів України протягом кількох хвилин можна було спостерігати блакитну спіраль хмароподібної форми. Її формування спричинили викиди палива під час роботи другого ступеня носія SpaceX Falcon 9.

Зазначимо, пуск ракети відбувався приблизно о 13:50 за місцевим часом у Флориді (близько 19:30 за київським часом). За даними ВВС, пуск ракети відбувся у рамках секретної місії уряду США.

SpaceX підтвердила, що запуск був місією Національного розвідувального управління США. Це також підтвердив і космічний центр Кеннеді, який повідомив, що пуск ракети був секретною місією.

Watch Falcon 9 launch the @USSF_SSC and @NatReconOfc’s NROL-69 mission from pad 40 in Florida https://t.co/9WH2CJgztr