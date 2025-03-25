Небесне явище зумовила ракета SpaceX, яка виводила на орбіту американський розвідувальний супутник

Увечері 24 березня у небі над Європою, та зокрема й над Україною можна було спостерігати нетипове небесне явище у вигляді світлої спіралі. Аномалію спричинила засекречена місія ракети компанії SpaceX Falcon 9, повідомило ВВС.

У низці регіонів України протягом кількох хвилин можна було спостерігати блакитну спіраль хмароподібної форми. Її формування спричинили викиди палива під час роботи другого ступеня носія SpaceX Falcon 9.

Зазначимо, пуск ракети відбувався приблизно о 13:50 за місцевим часом у Флориді (близько 19:30 за київським часом). За даними ВВС, пуск ракети відбувся у рамках секретної місії уряду США.

SpaceX підтвердила, що запуск був місією Національного розвідувального управління США. Це також підтвердив і космічний центр Кеннеді, який повідомив, що пуск ракети був секретною місією.

Watch Falcon 9 launch the @USSF_SSC and @NatReconOfc’s NROL-69 mission from pad 40 in Florida https://t.co/9WH2CJgztr — SpaceX (@SpaceX) March 24, 2025

Під час пуску ракета-носій вивела на орбіту розвідувальний супутник США NROL-69.

Небесне явище зумовила специфіка ракети – багаторазова Falcon 9 випускає в космос корисне навантаження, а згодом повертається на Землю, викидаючи залишки палива. Через температуру в космосі паливо миттєво замерзає, а рух ракети формує із заморожених частинок спіраль. Від замерзлого палива відбивається світло, яке робить явище видимим на Землі.

До слова, таке явище в Україні можна було спостерігати не вперше – на початку липня 2024 року схожу спіраль можна було побачити під час пуску європейського носія Ariane 6. Ракета, як і Falcon 9 мала два ступені та випускала в космос паливо.