ДТП трапилась 21 травня у селі Вовче Самбірського району

На Львівщині 15-річна мотоциклістка наїхала на пішохода. Обох із травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 21 травня у селі Вовче Самбірського району. 15-річна мешканка району за кермом мотоцикла Musstang MT150 наїхала на 58-річного пішохода. Внаслідок ДТП мотоциклістка та пішохід травмувались, їх госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує до 3 років обмеження волі.