Підозрюваний і жертви були знайомі до трагедії

У Німеччині виснули звинувачення росіянину, який навесні 2024 року завдав смертельних ножових поранень двом українським військовим. Про це 23 жовтня повідомило агентство Associated Press.

Відомо, що 57-річний підозрюваний був заарештований незабаром після того, як завдав ножових поранень українським військовим у баварському містечку Мурнау. Трагічний випадок стався 27 квітня 2024 року.

Німецькі прокурори розповіли, що підозрюваний і жертви були знайомі до трагедії. У день вбивства чоловіки випивали і сперечалися про ситуацію в Україні, в результаті чого «обвинувачений відчув, що зачепили його національну гордість». Тому росіянин вирішив вбити українців, які нібито перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння, несподіваним нападом.

Один з військових помер на місці, інший – згодом у лікарні від отриманих поранень.

«Як прихильник перебільшеного російського націоналізму, підозрюваний беззастережно підтримує російську загарбницьку війну проти України», – додають у прокуратурі.

Нагадаємо, вбитими українцями виявилися 36-річний Володимир Козін і 23-річний Вʼячеслав Безуглий. Один із загиблих був військовослужбовцем 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

Тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.