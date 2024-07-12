Глибоководний батискаф АС-36 призначений для порятунку під водою

У Норвезькому морі під час випробувань зіткнулись російське рятувальне судно «Міхаіл Рудніцкій» та глибоководний апарат АС-36. Інцидент стався 1 липня. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у п’ятницю, 12 липня.

Там розповіли, що модернізація російського глибоководного апарата АС-36 відбувалось у Санкт-Петербурзі на потужностях «Канонерського судноремонтного заводу» з 2017 року. При цьому носієм АС-36 став рятувальний корабель північного флоту РФ «Міхаіл Рудніцкій».

«У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж “Рудницького” не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та “АС-36”. Унаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування», – повідомили в ГУР.

Наразі росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту АС-36.

Як повідомляється, рятувальний підводний апарат АС-36, призначений для виконання рятувальних операцій на затонулих підводних човнах і науково-дослідних завдань на великих глибинах. Апарат може транспортуватися на рятувальному кораблі, що забезпечує його доставку до місця виконання завдань.

До слова, нещодавно ГУР розповіло про деталі диверсії на російському кораблі «Серпухов» у квітні цього року. Військовослужбовець Балтійського флоту на позивний «Гога» підпалив російський ракетний корабель та добровільно перейшов на бік України.