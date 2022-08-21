У Новій Каховці окупанти викрали директорок двох ліцеїв
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На Херсонщині окупанти викрали директорок двох місцевих ліцеїв. Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що представники окупаційної «влади» викрали директорок ліцеїв №3 і №2 Ірину Дубас та Оксану Якубову.
«Є така Лілія Гришагіна, яка співпрацює з окупаційною владою та прийняла від них один з ліцеїв. Наскільки мені відомо, вона пред'явила претензії Ірині Дубас та Оксані Якубовій, наче вони не всю матеріальну базу передали. За її інформацією, коли вона звернулася до відповідних структур, їх заарештували», – повідомив Володимир Коваленко у коментарі «Суспільному».
За його словами, раніше Лілія Гришагіна очолювала Таврійську школу №7.
Нагадаємо, ZAXID.NET розповідав, що окупанти посилили репресії проти населення Херсонщини.
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