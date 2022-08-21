Одна з викрадених директорок очолювала ліцей №3 у Новій Каховці

На Херсонщині окупанти викрали директорок двох місцевих ліцеїв. Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що представники окупаційної «влади» викрали директорок ліцеїв №3 і №2 Ірину Дубас та Оксану Якубову.

«Є така Лілія Гришагіна, яка співпрацює з окупаційною владою та прийняла від них один з ліцеїв. Наскільки мені відомо, вона пред'явила претензії Ірині Дубас та Оксані Якубовій, наче вони не всю матеріальну базу передали. За її інформацією, коли вона звернулася до відповідних структур, їх заарештували», – повідомив Володимир Коваленко у коментарі «Суспільному».

За його словами, раніше Лілія Гришагіна очолювала Таврійську школу №7.

Нагадаємо, ZAXID.NET розповідав, що окупанти посилили репресії проти населення Херсонщини.