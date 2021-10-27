Подружжя пенсіонерів не зробили щеплення від ковіду і померли в один день у реанімації

У вівторок, 26 жовтня, у міській лікарні Новояворівська з різницею у 12 годин від коронавірусу померло літнє подружжя. За їхні життя лікарі боролися впродовж одного місяця, але безрезультатно. 24 канал повідомив, що подружжя не було вакцинованим.

Обом – і дружині, і чоловікові – було по 66 років. Жінка померла вранці 26 жовтня, її чоловік – через 12 годин. Подружжя майже місяць перебувало у реанімаційному відділенні через ускладнення від коронавірусу.

«Їх госпіталізували з пневмонією ще 29 вересня. Щеплення від коронавірусу подружжя не робило. Володимир раніше пережив інфаркт, а у його дружини діагностували цукровий діабет», – розповів журналістам головний лікар Новояворівської лікарні Григорій Мороз.

Головний лікар також додав, що лише впродовж вересня-жовтня у Новояворівській лікарні від коронавірусу померло 59 людей. Усі вони були невакцинованими.