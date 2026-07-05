Наразі невідомо, чи постраждав міст внаслідок пожеж

Під час святкування Дня незалежності США ввечері 4 липня на Бруклінському мосту в Нью-Йорку сталася пожежа. Загоряння виникло під час шоу з феєрверками, однак інформації про постраждалих не надходило. Про це повідомила газета The New York Times.

Незабаром після початку шоу з феєрверками на пішохідній частині мосту виникло кілька осередків займань. За даними поліції, повідомлення про пожежу надійшло о 21:32 за місцевим часом, а вже незадовго після 22:00 вогонь вдалося повністю ліквідувати. Правоохоронці припускають, що причиною пожежі стали феєрверки, запущені з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.

Fire breaks out on Brooklyn Bridge following fireworks display https://t.co/sXqV7DqZkM pic.twitter.com/wv7klvc9Z7 — New York Post (@nypost) July 5, 2026

Фотокореспондент The New York Times розповів, що бачив щонайменше чотири осередки полум’я на пішохідній доріжці мосту – саме в місцях, звідки запускали салюти. Після завершення шоу на гасіння пожежі прибув пожежний автомобіль.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Через інцидент рух Бруклінським мостом тимчасово перекрили. Станом на 22:30 міст був закритий як для транспорту, так і для пішоходів, а всі смуги руху блокували автомобілі екстрених служб. Лише ближче до 23:00 частина спецтехніки залишила місце події, додає видання.

Нагадаємо, по всій території США 4 липня відзначали День незалежності. З нагоди свята в різних містах країни відбувалися паради, концерти, громадські заходи та феєрверкові шоу, присвячені 250-річчю Сполучених Штатів. Водночас у низці міст святкову програму довелося скоригувати через несприятливу погоду та рекордну спеку.