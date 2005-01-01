У ОБСЄ стурбовані через умовний вирок у справі про вбивство журналіста Веремія

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір висловив серйозну стурбованість умовним вироком у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, пише УНІАН.

«Більш ніж через три роки після вбивства В’ячеслава Веремія винні в цій жахливій справі досі не повністю притягнуті до відповідальності. Хоча я вітаю засудження одного з головних нападників і організаторів нападу, я серйозно стурбований таким звинуваченням і вироком, що звузив простір справедливості по відношенню до сім’ї журналіста», – сказав Арлем Дезір.

Крім того, представник ОБСЄ закликав владу в Україні до ефективного розслідування всіх випадків загибелі журналістів.

«Я закликаю владу повною мірою і ефективно розслідувати всі випадки смертей журналістів в Україні і мобілізувати всі зусилля для припинення безкарності щодо таких злочинів», – додав Дезір.

22 грудня за статтею про «хуліганство» був засуджений до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки Юрій Крисін, обвинувачений у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія в часи Євромайдану. Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним лише у хуліганстві.



Як писав ZAXID.NET, журналіст газети «Вести» В’ячеслав Веремій помер від вогнепального поранення у лікарні 19 лютого 2014 року. Він повертався додому на таксі разом з колегою. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на машину напали озброєні невідомі, почали розгойдувати авто, витягли водія і пасажирів і почали їх бити. Дві людини отримали травми, а Веремій дістав вогнепальне смертельне поранення.