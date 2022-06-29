Водолази витягнули на берег тіло 49-річного мешканця Івано-Франківська

У озері поблизу курортного Трускавця втопився 49-річний мешканець Івано-Франківська, його тіло на берег підняли водолази. Про це повідомила Центральна рятувально-водолазна служба Львівщини.

Як вказано у повідомлення, чоловік втонув у озері на базі відпочинку «Козацький хутір», що в селі Модричі поблизу курортного Трускавця. Водолази підняли його тіло на берег у вівторок, 28 червня. Потопельнику було 49 років, він є жителем Івано-Франківська.

Під час літнього відпочинку дотримуйтесь правил безпеки на воді. Лікарі радять при високій температурі повітря різко не охолоджуватися, адже це може спричинити до раптової зупинки серця, або корчів. Рятувальники також наголошують, що під час купання варто бути тверезим.