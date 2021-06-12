Пакистанська провінція Пенджаб заявила, що блокуватиме мобільні телефони людей, які відмовилися пройти вакцинацію проти Covid-19, повідомила увечері в п’ятницю, 11 червня, агенція AFP.

Прес-секретар департаменту первинної медико-санітарної допомоги Пенджабу Хаммад Раза розповів, що «спочатку це була всього лише пропозиція, але люди дуже не наважувалися пройти вакцинацію, тому рішення ухвалили». За його словами, державне агентство зв'язку буде вирішувати, як реалізувати цей захід.

Як зазначається, це сталося після того, як провінція Сінд заявила, що держслужбовці, які відмовляються від вакцинації, не отримуватимуть зарплату з липня.

В останні тижні масштаби вакцинації в Пакистані збільшилися, і здебільшого щодня вводиться понад 200 тис. доз, але це становить лише невелику частину від 220 млн населення. За період вакцинальної кампанії в Пакистані зробили майже 10,5 млн щеплень. Водночас в Пенджабі – найгустонаселенішій провінції країни, до якої належить мегаполіс Лахор – попит на щеплення знизився.

Очільник Пакистанської асоціації молодих лікарів Салман Хасіб сказав AFP, що в Пакистані низький рівень освіти, а люди поширюють чутки та дезінформацію про вакцини. Як зазначається, побоювання з приводу побічних ефектів у поєднанні з дезінформацією про те, що щеплення призводить до безпліддя або смерті протягом двох років, викликали сумніви щодо вакцинації.