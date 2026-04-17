Інцидент стався у пункті пропуску «Чоп залізничний»

У пункті пропуску «Чоп залізничний» в ручній поклажі харків’янина виявили понад 20 стародруків, виданих у Лондоні, Парижі, Нью-Йорку, Санкт-Петербурзі та Торонто в 1860–1945 роках. Колекцію вилучили до рішення суду.

Як повідомили у Закарпатській митниці в п’ятницю, 17 квітня, під час контролю міжнародного потягу Мукачево – Кошице 52-річний пасажир з Харкова заявив про переміщення кількох збірників Шекспіра, виданих у 1860 році.

«Під час перевірки його ручної поклажі виявили не вказані у декларації та усному опитуванні стародруки, видані у Лондоні, Парижі, Нью-Йорку, Торонто, Санкт-Петербурзі, Мальбурзі. Серед відомих зарубіжних класиків – Гомер, Гарді, Баслер, Кунтслер, Дарвін, Блейк, Гоголь, Пушкін, Пруст», – розповіли митники.

Харків’янин пояснив, що не декларував книги через їх поганий стан. На пасажира склали протокол за порушення митних правил (ч.3 статті 471 МКУ). Стародруки вилучили, їхню історико-культурну цінність встановлять експерти.