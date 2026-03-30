На Закарпатті затримали в.о. керівника відділу внутрішнього контролю Закарпатської митниці, який налагодив схему безмитного ввезення елітних годинників за 5% відкату. Посадовцеві загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 30 березня, схема діяла на українсько-угорському кордоні у листопаді-грудні 2025 року. Елітні годинники, зокрема швейцарського виробництва, декларувалися як особисті речі або перевозилися серед інших предметів з метою уникнення митного контролю та сплати податків.

Годинники ввозили у заздалегідь визначені дні через різні митні пости. Однією з умов безперешкодного перетину кордону була сплата 5% від вартості товару посадовцю.

«До першого епізоду підозрюваний залучив власну дружину, яка ввезла два годинники загальною вартістю понад 22 тис. доларів. За це посадовець отримав 1 100 доларів хабаря. Під час наступних поїздок митник частину товару перевозив особисто», – сказали правоохоронці, зазначивши, що задокументували незаконне ввезення годинників на понад 3,2 млн грн.

За надані послуги посадовець Закарпатської митниці одержав загалом 3 850 доларів. Його затримали після отримання частини хабаря у розмірі 2 750 доларів за ввезення чотирьох годинників. За хабарництво (ч. 3 ст. 368 КК України) митнику загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Прокуратура попросила суд взяти підозрюваного під варту та відсторонити його від займаної посади.