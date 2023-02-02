Пентагон не вірить, що Україна має або скоро матиме здатність витіснити РФ з окупованого півострова

У Пентагоні вважають, що українські війська навряд чи зможуть відвоювати Крим у російських військ у найближчому майбутньому. Про це з посиланням на джерела в Міністерстві оборони США повідомило видання Politico, пише «Європейська правда».

Анонімні джерела видання, з посиланням на закритий брифінг оборонного відомства США, зазначили, що оцінка спроможності Сил Оборони у швидкому повернені втрачених ще у 2014 році територій, може розчарувати Україну.

Незрозуміло, що привело учасників брифінгу до такої оцінки, наголошує видання. Але, за словами трьох осіб, які безпосередньо знають зміст брифінгу, Пентагон не вірить, що Україна має або скоро матиме здатність витіснити російські війська з окупованого півострова. Серед учасників брифінгу були Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії, і генерал-лейтенант Дуглас Сімс, директор з питань операцій Об'єднаного штабу.

Водночас офіційна представниця Пентагону Сабріна Сінгх відмовилася коментувати секретні наради відомства.

«З погляду здатності України воювати та повертати суверенну територію, їх чудові дії у відбитті російської агресії та постійна здатність до адаптації на полі бою говорять самі за себе», – зазначила представниця.

Нагадаємо, що американські та європейські офіційні особи наполягають на тому, що півострів юридично є частиною України, при цьому часто не надаючи Києву повного оснащення для наступу в цьому регіоні.

Як інформував ZAXID.NET, раніше екс-командувач армією США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес висловив думку, що найважливішим полем битви, яке вирішить результат війни в Україні, може стати Крим.

Своєю чергою начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – військовою силою та дипломатією.